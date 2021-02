Il tribunale dell’Aja indagherà per presunti crimini di guerra nei territori palestinesi (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – La Corte penale internazionale (Cpi) avvierà un’inchiesta per fare luce su presunti crimini di guerra commessi da israeliani e palestinesi nei Territori palestinesi. In particolare, l’inchiesta riguarderà la Cisgiordania, la Striscia di Gaza e Gerusalemme Est. Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – La Corte penale internazionale (Cpi) avvierà un’inchiesta per fare luce su presunti crimini di guerra commessi da israeliani e palestinesi nei Territori palestinesi. In particolare, l’inchiesta riguarderà la Cisgiordania, la Striscia di Gaza e Gerusalemme Est.

