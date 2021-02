Il Sud Africa sospende la somministrazione del vaccino Astrazeneca

boia_er : @claudio_2022 @Nicola23453287 @il Chiaro che SI, se continueremo a sopportare la sostituzione etnica. Il Sud Africa… - levrierog : @GenCar5 Esercizio di sintesi su #Salvini: Da Roma Ladrona A sud parassita A nord Africa invasore. Tra 5 anni sarà SudafricaSuca. - factanza : ???? Il Sud Africa ha sospeso la somministrazione del vaccino #AstraZeneca. Una sperimentazione ha dimostrato che qu… - igorbrickil5S : RT @AndreaRoventini: Il Sud Africa ha sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca perchè sembre inefficace contro la variante local… - MCPievatolo : RT @AndreaRoventini: Il Sud Africa ha sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca perchè sembre inefficace contro la variante local… -

Ultime Notizie dalla rete : Sud Africa

Domani il gruppo di esperti indipendenti Oms sulle vaccinazioni si riunirà sul vaccino AstraZeneca e sui risultati provenienti dal. Intanto in Usa i casi di Covid da variante inglese ...Il cambiamento climatico avrebbe, secondo lo studio, aumentato il numero di specie di pipistrelli anche inCentrale e In America del. Questo di per sé non sarebbe un problema, ma ...Uno studio preliminare condotto in Sudafrica con duemila partecipanti ha dimostrato che il vaccino anti COVID “AZD1222” di ...Efficace sul ceppo originario ma non abbastanza sulla variante sudafricana (501 Y.V2 o B.1.351). Un'efficacia che in Sudafrica tocca il 22% di possibilità di neutralizzare la ...