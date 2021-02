Il silenzio di Salvini dopo lo sbarco della Ocean Viking con 422 migranti. Dopo il sì a Draghi per la Lega sul tema “serve equilibrio” (Di lunedì 8 febbraio 2021) C’è una foto dalla sua “cameretta” d’infanzia, il tweet sugli italiani che “chiedono più salute e più lavoro, non litigi o capricci per le poltrone“, il selfie con Guido Bertolaso. La mattinata di Matteo Salvini è cominciata così, tra momenti amarcord sul web e un giro di incontri politici nella sua Lombardia. Neanche una parola, invece, sull’arrivo della Ocean Viking nel porto di Augusta, in Sicilia. L’imbarcazione della ong Sos Méditerranée ha salvato 422 migranti al largo della Libia, tra cui 140 minori, ed è in attesa dell’ok allo sbarco da parte del governo italiano. Una notizia che in altri tempi sarebbe stata il bersaglio perfetto per la macchina social di Salvini. Ma oggi no. Dopo la svolta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) C’è una foto dalla sua “cameretta” d’infanzia, il tweet sugli italiani che “chiedono più salute e più lavoro, non litigi o capricci per le poltrone“, il selfie con Guido Bertolaso. La mattinata di Matteoè cominciata così, tra momenti amarcord sul web e un giro di incontri politici nella sua Lombardia. Neanche una parola, invece, sull’arrivonel porto di Augusta, in Sicilia. L’imbarcazioneong Sos Méditerranée ha salvato 422al largoLibia, tra cui 140 minori, ed è in attesa dell’ok alloda parte del governo italiano. Una notizia che in altri tempi sarebbe stata il bersaglio perfetto per la macchina social di. Ma oggi no.la svolta ...

