Il silenzio degli altri è il lato peggiore del bullismo (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Il bullismo e il cyberbullismo sembrano essere un'esperienza quotidiana per troppi giovani. Il 68% di loro dichiara di aver assistito ad alcuni episodi, mentre ne è vittima il 61%. Numeri allarmanti, pubblicati in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che si celebra oggi, dall'Osservatorio Indifesa e ScuolaZoo. "Il bullismo è più diffuso di quello che si possa pensare", spiega Maura Manca, ?psicoterapeuta e presidente dell'Osservatorio nazionale adolescenza, "i numeri sono veramente alti, impressionanti, e troppo spesso vengono sottovalutati". La dottoressa Manca, che dal 2001 studia il fenomeno, è convinta che "di bullismo se ne parla male. Nonostante sia conosciuto in tutte le sue sfaccettature i numeri continuano a salire. Qualcosa che ...

