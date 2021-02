Il piano vaccini non c’è | non basta un fiore

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Comincia oggi in diverse regioni italiane la vaccinazione degli over 80. Ma attenzione, non fa parte di unvaccinale. Nell’epoca della comunicazione verticale, abbiamo necessità di dare alle parole il giusto significato. Un anno fa abbiamo scoperto che l’Italia non aveva unpandemico; oggi il Paese continua a non avere un’organizzazione che faccia fronte alla più grande emergenza sanitaria della storia recente. Quello attraverso il quale le Regioni italiane, e di conseguenza le aziende sanitarie e il personale sanitario che da esso dipende, si stanno muovendo non è unvaccinale. Non è forse neppure una strategia. È più che altro un’idea in corso di formazione, un andare avanti giorno per giorno, nella speranza che le cose si mettano a posto facendo leva sul talento di alcuni direttori generali, sul grande spirito di ...