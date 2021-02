Il piano di Draghi per la scuola: nuove assunzioni e lezioni fino alla fine di giugno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il presidente incaricato Mario Draghi ha posto grande attenzione sulla scuola durante il secondo giro di consultazioni con le forze politiche, iniziato oggi pomeriggio, sottolineando la necessità di riorganizzare il calendario scolastico, per recuperare le ore perse. È quanto avrebbe dichiarato l’ex presidente della Bce ai leader dei partiti minori, incontrati oggi. Draghi non ha spiegato come intenderebbe agire sulla scuola ma ha fatto capire che è possibile un prolungamento delle lezioni scolastiche oltre i termini previsti, forse fino a fine giugno, secondo quanto riferito da alcune fonti parlamentari al termine dei colloqui. Il premier incaricato avrebbe inoltre centrato l’attenzione anche sulle 10mila cattedre vacanti, evidenziando la necessità di ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il presidente incaricato Marioha posto grande attenzione sulladurante il secondo giro di consultazioni con le forze politiche, iniziato oggi pomeriggio, sottolineando la necessità di riorganizzare il calendario scolastico, per recuperare le ore perse. È quanto avrebbe dichiarato l’ex presidente della Bce ai leader dei partiti minori, incontrati oggi.non ha spiegato come intenderebbe agire sullama ha fatto capire che è possibile un prolungamento dellescolastiche oltre i termini previsti, forse, secondo quanto riferito da alcune fonti parlamentari al termine dei colloqui. Il premier incaricato avrebbe inoltre centrato l’attenzione anche sulle 10mila cattedre vacanti, evidenziando la necessità di ...

