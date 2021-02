Il Paradiso delle Signore | anticipazioni oggi 8 febbraio | Dora prende il posto di Clelia Irene ci rimane male

Leggi su solodonna

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Trama ede “Il” puntata di: Luciano eabbandonano per sempre Milano. Una scelta inevitabile che non lascia indifferenze Silvia. Vittorio comunica chesarà la nuova capo commessa. Intanto a Milano arriva Anna, la cugina di Gabriella. La ragazza capisce subito che tra la Rossi e Salvatore c’è qualcosa… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il, in onda Articolo completo: dal blog SoloDonna