Il Papa al popolo italiano | Non vi abbattete | lavorate uniti

Quest'anno il tradizionale discorso di auguri del Papa ai rappresentanti del Corpo diplomatico accreditato in Vaticano ha assunto i toni di una vera e propria agenda "politica" indirizzata al mondo, in particolare all'Europa e all'Italia. Anzi al popolo italiano Francesco ha rivolto "un particolare pensiero", visto che è stato il primo che in Europa si è trovato a confrontarsi con le gravi conseguenze della pandemia, esortandolo a non lasciarsi abbattere dalle presenti difficoltà, ma a "lavorare unito per costruire una società in cui nessuno sia scartato o dimenticato", compiendo le necessarie riforme. Un appello all'unità che cade proprio nelle ore decisive della formazione del Governo Draghi. Francesco peraltro non ha avuto remore di indicare quanto sta facendo l'Europa come modello, per affrontare la crisi umana, sociale economica ...

