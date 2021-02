zazoomblog : Il nuovo TV Xiaomi è un QLED local dimming da 75” con HDMI 2.1. Parte da 999 euro - #nuovo #Xiaomi #local #dimming… - 1italiano1 : Xiaomi lancia nuovo smartphone 5G, è il Mi 11. Focus su tripla fotocamera posteriore e ricarica wireless veloce |… - enrydamy : RT @Adnkronos: Da #Xiaomi nuovo Mi 11 #5G, #Snapdragon888 e tripla fotocamera da 108 mp - Digital_Day : 75' a 999 euro. Dolby Vision, HDMI 2.1, Android TV e la promessa di un buon audio. Cosa volere di più? - IzzoEdo : RT @LaStampa: Mi 11 5G è il nuovo smartphone top di gamma di Xiaomi -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Xiaomi

Wired Italia

Smartphone top di gamma con ricarica wireless da 50W e doppi speaker Harman Kardon (adsbygoogle = window.adsbygoogle - - []).push({});Arriva anche in Italia ilsmartphone di punta del colosso cinese. Sarà disponibile in una doppia combinazione a 799 e 899 euroL'e-commerce cinese propone due prodotti in forte sconto oggi, fra cui un aspirapolvere senza fili, in stile Dyson, a un prezzo irripetibile ...Insieme al nuovo Mi 11 5G Xiaomi ha annunciato anche un nuovo televisore da 75”: è un LCD con pannello QLED, dotato di retroilluminazione full Led e con porte HDMI 2.1. Il prezzo è decisamente aggress ...