Il Nobel per l’Economia: “Vaccini? Il sistema si è piegato agli interessi di Big Pharma” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un mercato completamente piegato di fronte agli annunci di Big Pharma sul vaccino. Con regole riscritte ad hoc per permettere alle aziende farmaceutiche di massimizzare i guadagni, forti anche di contratti onerosi e segreti stipulati con i vari Paesi. A puntare il dito contro l’incredibile anomalia che si sta verificando in queste settimane è il premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz, che attraverso le pagine di Repubblica ha lanciato il suo monito: “La lotta al Covid sta aumentando le disuguaglianze”. Stiglitz ha sottolineato innanzitutto come “l’Ocse calcola che nei Paesi industrializzati il grosso della popolazione sarà vaccinato entro metà 2022, ma nei Paesi più poveri l’immunizzazione di massa verrà raggiunta non prima del 2024. Si allargano le ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un mercato completamentedi fronteannunci di Bigsul vaccino. Con regole riscritte ad hoc per permettere alle aziende farmaceutiche di massimizzare i guadagni, forti anche di contratti onerosi e segreti stipulati con i vari Paesi. A puntare il dito contro l’incredibile anomalia che si sta verificando in queste settimane è il premioperJoseph Stiglitz, che attraverso le pagine di Repubblica ha lanciato il suo monito: “La lotta al Covid sta aumentando le disuguanze”. Stiglitz ha sottolineato innanzitutto come “l’Ocse calcola che nei Paesi industrializzati il grosso della popolazione sarà vaccinato entro metà 2022, ma nei Paesi più poveri l’immunizzazione di massa verrà raggiunta non prima del 2024. Si allargano le ...

