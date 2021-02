Il movente dell'omicidio di Luljieta Heshta è stata la gelosia (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Conviveva con quello che si sarebbe poi rivelato il suo killer da 20 anni, Luljieta Heshta, la 47enne uccisa ieri in strada a San Giuliano Milanese. E il motivo di quello che il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, ha definito "l'ennesimo femminicidio", sarebbe stata una lite per il fatto che la donna da diverso tempo frequentava un amante. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri di San Donato Milanese, che hanno eseguito il fermo per omicidio volontario aggravato in serata, A.K 43 anni, pregiudicato, disoccupato, l'avrebbe uccisa 'per gelosia'. L'uomo, che era stato descritto dai passanti con delle scarpe rosse, un cappellino nero ed un giubbotto scuro, è stato a lungo interrogato dal pm fino a tarda notte dove ha sostenuto di avere convissuto per venti anni con la vittima. Quando è stato fermato, ... Leggi su agi (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Conviveva con quello che si sarebbe poi rivelato il suo killer da 20 anni, Luljieta Heshta, la 47enne uccisa ieri in strada a San Giuliano Milanese. E il motivo di quello che il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, ha definito "l'ennesimo femminicidio", sarebbeuna lite per il fatto che la donna da diverso tempo frequentava un amante. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri di San Donato Milanese, che hanno eseguito il fermo pervolontario aggravato in serata, A.K 43 anni, pregiudicato, disoccupato, l'avrebbe uccisa 'per'. L'uomo, che era stato descritto dai passanti cone scarpe rosse, un cappellino nero ed un giubbotto scuro, è stato a lungo interrogato dal pm fino a tarda notte dove ha sostenuto di avere convissuto per venti anni con la vittima. Quando è stato fermato, ...

E non sono emerse altre relazioni al di fuori dell'unica frequentazione avuta negli ultimi tempi da Ilenia Fabbri. Al momento non sono emersi neppure elementi tali da far sospettare anche dell'ex ...

Femminicidio Palermo, il marito della vittima confessa: il movente sarebbe la gelosia dovuta ad una presunta relazione extraconiugale Femminicidio Palermo , ... Simone Calabrò, nel corso dell'...

AGI - Conviveva con quello che si sarebbe poi rivelato il suo killer da 20 anni, Luljieta Hesh ...

