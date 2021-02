Il ministro dell’Armonia e il governo dei migliori Ricordando Tatarella

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Non è un caso che sia stato proprio Sergio Mattarella, oggi Presidente della Repubblica, a commemorare per primo Giuseppe, dopo la sua morte, giusto ventuno anni fa, in una sala di Palazzo San Macuto. Ai loro due nomi sono legati i due sistemi elettorali che, insieme a quello attuale dei comuni, hanno meglio funzionato nella storia della Repubblica: il “Mattarellum”, il sistema prevalentemente maggioritario per la Camera e il Senato del 1993, e il “Tatarellum”, il sistema elettorale delle Regioni del 1995. Oggi, con l’affidamento dell’incarico di presidente del Consiglio a Mario Draghi, Mattarella ha auspicato ildeie la selezione dei ministri anche tra leespressioni della società civile. E questo era un vecchio pallino di “Pinuccio”che, sin dagli anni ...