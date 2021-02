Il mercato del Napoli degli ultimi cinque anni è in rosso di 162 milioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il CIES Football Observatory ha pubblicato uno studio che ha analizzato i volumi di denaro spesi e incassati dalle squadre dei cinque principali campionati europei negli ultimi cinque anni. Le due di Manchester sono quelle col bilancio peggiore, anche il Napoli è presente tra i club col bilancio negativo a causa dei 565 milioni investiti e i 403 che sono rientrati, per un saldo di -162 milioni dal 2016 ad oggi. Di seguito la classifica completa. Manchester City -611 Manchester United -560 Barcellona -471 Paris Saint-Germain -424 Inter -384 Everton -346 Aston Villa -339 Milan -291 Chelsea -280 Arsenal -272 Brighton – 259 Tottenham – 250 Juventus -249 Wolverhampton -239 Fulham -190 West Ham -171 Bayern Monaco -171 Lipsia -165 Napoli -162 Parma ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il CIES Football Observatory ha pubblicato uno studio che ha analizzato i volumi di denaro spesi e incassati dalle squadre deiprincipali campionati europei negli. Le due di Manchester sono quelle col bilancio peggiore, anche ilè presente tra i club col bilancio negativo a causa dei 565investiti e i 403 che sono rientrati, per un saldo di -162dal 2016 ad oggi. Di seguito la classifica completa. Manchester City -611 Manchester United -560 Barcellona -471 Paris Saint-Germain -424 Inter -384 Everton -346 Aston Villa -339 Milan -291 Chelsea -280 Arsenal -272 Brighton – 259 Tottenham – 250 Juventus -249 Wolverhampton -239 Fulham -190 West Ham -171 Bayern Monaco -171 Lipsia -165-162 Parma ...

