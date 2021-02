Il mea culpa di de Roon | “Atalanta inaccettabile | chiedo scusa ai tifosi”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Marten dechiede. Il centrocampista nerazzurro ha scritto un post sul proprio profilo Instagram rammaricandosi della rimonta subìta dall’col Torino al Gewiss Stadium di Bergamo. “Quando si è in vantaggio 3-0 e si riesce a finire la partita con un punto, è solo a se stessi che si deve dare la colpa. Performance, scuse a tutti i”, scrive in inglese il nazionale olandese, sotto una foto che lo ritrae insieme a Josip Ilicic davanti all’allenatore ospite Davide Nicola con Gian Piero Gasperini seminascosto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marten de(@martende15) Intervistato dall’ufficio stampa per i profili ufficiali della società, il compagno Rafael Toloi ...

Con un 1 - 2 micidiale, la Reggiana si aggiudica di rimonta il posticipo della 21ª giornata di Serie B contro l'Entella. Fannoi liguri, autori di un buon primo tempo ma crollati nella ripresa. La squadra di Alvini ottiene tre punti pesanti in uno scontro diretto, sale al 16º posto in classifica e a - 1 dalla zona ...Acr Messina può recriminare per avere subito il gol del pari proprio allo scadere grazie ad un eurogol del neo entrato Agudiak ma deve soprattutto recitare ilper non avere chiuso la gara ...