Il Garante della privacy italiano vuole vederci chiaro su Clubhouse (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mentre Clubhouse scala le classifiche dell’App store anche in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali prende carta e penna e scrive alla piattaforma per vederci chiaro sull’uso che fa delle informazioni dei suoi iscritti. L’app più chiacchierata del momento, basata su un sistema di stanze dove ci si chiacchiera in tempo reale attraverso messaggi audio, è atterrata in Europa senza una politica della privacy adeguata alla regole comunitarie. Così, secondo quanto appreso da Wired, il Garante italiano ha spedito una richiesta formale per accertarsi che siano rispettati i diritti dei cittadini europei, come prescrive il Regolamento generale comunitario per la protezione dei dati personali (Gdpr). Tra le varie cose, ... Leggi su wired (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mentrescala le classifiche dell’App store anche in Italia, ilper la protezione dei dati personali prende carta e penna e scrive alla piattaforma persull’uso che fa delle informazioni dei suoi iscritti. L’app più chiacchierata del momento, basata su un sistema di stanze dove ci si chiacchiera in tempo reale attraverso messaggi audio, è atterrata in Europa senza una politicaadeguata alla regole comunitarie. Così, secondo quanto appreso da Wired, ilha spedito una richiesta formale per accertarsi che siano rispettati i diritti dei cittadini europei, come prescrive il Regolamento generale comunitario per la protezione dei dati personali (Gdpr). Tra le varie cose, ...

borghi_claudio : Come si vede è possibile scusarsi. Per quello che ha fatto il @Corriere ai miei figli via Aldo Grasso invece occorr… - fattoquotidiano : Il ritorno di Beppe Grillo alla guida del M5s nel momento più difficile: come è cambiato e perché resta lui il gara… - SirDistruggere : Il garante della privacy ha risolto il problema con TikTok. Il social chiederà agli iscritti italiani di confermare… - razorblack66 : RT @borghi_claudio: Come si vede è possibile scusarsi. Per quello che ha fatto il @Corriere ai miei figli via Aldo Grasso invece occorrerà… - Notiziedi_it : Il garante della privacy blocca TikTok: “Deve accertare l’età degli utenti” -