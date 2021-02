Il futuro per Conte: Cosa sappiamo delle sue ultime mosse (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Domenica sera si è tenuta un’assemblea tra i membri del Movimento Cinque Stelle, durante la quale è intervenuto anche il premier uscente Giuseppe Conte. Durante l’incontro ha chiarito di non voler entrare a far parte della squadra di governo di Draghi, pur ribadendo il suo sostegno. “Bisogna fare i conti con la realtà, con la fase storica. Volgere le spalle al presidente incaricato vuol dire volgere le spalle al Paese“, avrebbe detto Conte, come riporta La Repubblica. Ma Conte ha anche messo in guardia i pentastellati: “Non dimentico chi ci ha voltato le spalle, il percorso è difficile ma porremo condizioni tali che alcuni soggetti non dovranno restare al tavolo. C’è da salvare le riforme fatte sinora”. Conte non sarà nell’esecutivo Draghi, ma quali sono le sue alternative? Fin ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Domenica sera si è tenuta un’assemblea tra i membri del Movimento Cinque Stelle, durante la quale è intervenuto anche il premier uscente Giuseppe. Durante l’incontro ha chiarito di non voler entrare a far parte della squadra di governo di Draghi, pur ribadendo il suo sostegno. “Bisogna fare i conti con la realtà, con la fase storica. Volgere le spalle al presidente incaricato vuol dire volgere le spalle al Paese“, avrebbe detto, come riporta La Repubblica. Maha anche messo in guardia i pentastellati: “Non dimentico chi ci ha voltato le spalle, il percorso è difficile ma porremo condizioni tali che alcuni soggetti non dovranno restare al tavolo. C’è da salvare le riforme fatte sinora”.non sarà nell’esecutivo Draghi, ma quali sono le sue alternative? Fin ...

