(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il commissario ha affidato un appalto da 40 milaa una società di comunicazione per curare ladell’app sul tracciamento. Che ha raccolto appena 19 mila like

espressonline : Il flop di Immuni è anche social: Arcuri ha pagato due euro per ogni 'mi piace' alla pagina Facebook - massimosab : RT @LucioMalan: Il flop di Immuni è anche social. Ogni 'mi piace' alla pagina Facebook è costato più di due euro. Basta! - MaryWinner6 : RT @LucioMalan: Il flop di Immuni è anche social. Ogni 'mi piace' alla pagina Facebook è costato più di due euro. Basta! - YRetlaw : RT @LucioMalan: Il flop di Immuni è anche social. Ogni 'mi piace' alla pagina Facebook è costato più di due euro. Basta! - caterinacorda1 : RT @LucioMalan: Il flop di Immuni è anche social. Ogni 'mi piace' alla pagina Facebook è costato più di due euro. Basta! -

Ultime Notizie dalla rete : flop Immuni

Tp24

Unanche sui social, e che è costato anche un po' di quattrini al contribuente. La campagna di comunicazione su Facebook dell'appnon ha funzionato.era chiamata a tracciare e istruire ...social per la nota app che sarebbe dovuta essere un punto chiave del tracciamento contagi Covid. Domenico Arcuri, commissario straordinario del governo Conte, aveva affidato alla ...Immuni, flop social per Domenico Arcuri. La nota app per il tracciamento del Covid ha anche una pagina Facebook, gestita però da una società.Il commissario ha affidato un appalto da 40 mila euro a una società di comunicazione per curare la pagina dell’app sul tracciamento. Che ha raccolto ...