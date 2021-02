Il flop di Immuni è anche social: Arcuri ha pagato due euro per ogni "mi piace" alla pagina Facebook (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il commissario ha affidato un appalto da 40 mila euro a una società di comunicazione per curare la pagina dell’app sul tracciamento. Che ha raccolto appena 19 mila like Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il commissario ha affidato un appalto da 40 milaa una società di comunicazione per curare ladell’app sul tracciamento. Che ha raccolto appena 19 mila like

