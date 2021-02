Il figlio di Beckham si sposa: la reazione di mamma Victoria (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il figlio maggiore dei coniugi Beckham ha annunciato le nozze con l’attrice Nicola Peltz, ma come ha reagito la coppia all’annuncio? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @brooklynBeckham Non solo calcio e alta moda in casa della famiglia di David Beckham e la moglie Victoria sposati dal 1999. Loro sono L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilmaggiore dei coniugiha annunciato le nozze con l’attrice Nicola Peltz, ma come ha reagito la coppia all’annuncio? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @brooklynNon solo calcio e alta moda in casa della famiglia di Davide la moglieti dal 1999. Loro sono L'articolo proviene da YesLife.it.

