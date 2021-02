Il Commissario Ricciardi | la trama della prossima puntata | la quarta

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Cosa succederà () nella(lade Ilin onda su Rai 1? Stando alladel quarto appuntamento, dal titolo “Il giorno dei morti”, i colpi di scena non mancheranno e questa volta ilLuigi si ritroverà in serio pericolo di vita, dopo aver scoperto la verità su un nuovo caso sul quale sarà chiamato a indagare. A Napoli inizierà l’autunno piovoso e la città si ritroverà sotto una coltre di nuvole e di nebbia. Nella settimana in cui viene celebrata la memoria del defunti, verrà ritrovato il corpo senza vita di un bambino: si tratterà del piccolo Matteo, meglio conosciuto col nome di Tettè, uno dei tanti scugnizzi napoletani che vivono e si arrangiano di espedienti all’interno dei vicoli ...

Raiofficialnews : Stasera alle 21.25 su @RaiUno, una nuova indagine de #IlCommissarioRicciardi, la serie con @LinoGuanciale tratta da… - RaiPremium : Domani alle 21.20 'IL COMMISSARIO RICCIARDI' la seconda puntata | con #Linoguanciale @LinoGuanciale #SerenaIansiti… - Liberidiscriver : :: Gli scrittori parlano dei loro libri: Il terzo appuntamento col commissario Ricciardi: Il posto di ognuno di Mau… - ANSA_Lifestyle : È un tour sospeso nel tempo quello tra i luoghi de #IlCommissarioRicciardi, la nuova fiction Rai tratta dai romanzi… - Testament73 : Riapre Gambrinus, tavolo al commissario Ricciardi - Campania - -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Ricciardi

Il, anticipazioni puntata oggi, 8 febbraio Iltorna in onda questa sera con la terza puntata di questa prima stagione in cui Lino Guanciale sarà ancora ...Stasera 8 febbraio alle 21.25 su Rai 1 scatta l'atteso appuntamento con Il, sei episodi da 100 minuti diretti da Alessandro D'Alatri e interpretati da Lino Guanciale , che portano sullo schermo, in ordine cronologico, i primi sei romanzi scritti da ...Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni (trama) della terza puntata in onda oggi - lunedì 8 febbraio 2021 - alle ore 21,25 su Rai 1 ...Aspettando fiduciosi che la campagna vaccinale acquisisca di qui ‘ad ore’ un’impennata nella tempistica, stamane il docente di Igiene all’università Cattolica (e consulente del ministro della Salute R ...