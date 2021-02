Il commissario Ricciardi | il cast della terza puntata

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Qual è ilde Il, la fiction in onda questa sera, 8 febbraio 2021, su Rai 1? La fiction, tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio de Giovanni, vede come protagonista Lino Guanciale. Al fianco dell’attore – noto per altre fiction con L’Allieva – altri attori italiani. Vediamo insieme ilcompleto de Il, ecco l’elenco attori-ruoli: Lino Guanciale: Luigi AlfredoAntonio Milo: Raffaele Maione Enrico Ianniello: Bruno Modo Serena Iansiti: Livia Lucani Maria Vera Ratti: Enrica Colombo Mario Pirrello: Angelo Garzo Peppe Servillo: don Pierino Fava Marco Palvetti: Carmine Falco Nunzia Schiano: Rosa Vaglio Giovanni Allocca: Antonio ...

Raiofficialnews : Stasera alle 21.25 su @RaiUno, una nuova indagine de #IlCommissarioRicciardi, la serie con @LinoGuanciale tratta da… - RaiPremium : Domani alle 21.20 'IL COMMISSARIO RICCIARDI' la seconda puntata | con #Linoguanciale @LinoGuanciale #SerenaIansiti… - Testament73 : Riapre Gambrinus, tavolo al commissario Ricciardi - Campania - - Maecenartis : Non vedo l'ora che sia stasera per vedere il commissario Ricciardi ?????? - SimonaCroisette : RT @fedetri13: Il Commissario Ricciardi ('Il posto di ognuno' - Questa sera su Rai1 alle 21.25) #ilcommissarioricciardi #luigialfredoricc… -

Ultime Notizie dalla rete : commissario Ricciardi

Il, anticipazioni puntata oggi, 8 febbraio Iltorna in onda questa sera con la terza puntata di questa prima stagione in cui Lino Guanciale sarà ancora ...Stasera 8 febbraio alle 21.25 su Rai 1 scatta l'atteso appuntamento con Il, sei episodi da 100 minuti diretti da Alessandro D'Alatri e interpretati da Lino Guanciale , che portano sullo schermo, in ordine cronologico, i primi sei romanzi scritti da ...Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni (trama) della terza puntata in onda oggi - lunedì 8 febbraio 2021 - alle ore 21,25 su Rai 1 ...Aspettando fiduciosi che la campagna vaccinale acquisisca di qui ‘ad ore’ un’impennata nella tempistica, stamane il docente di Igiene all’università Cattolica (e consulente del ministro della Salute R ...