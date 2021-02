IL COMMISSARIO RICCIARDI | anticipazioni della quarta puntata

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il: in onda il 15 febbraio 2021 su Rai 1 lacon Lino Guanciale. Tvserial.it.

Raicomspa : Buon ascolto del brano 'Lidia tango' dalla colonna sonora de #IlCommissarioRicciardi con @LinoGuanciale, musiche di… - Raiofficialnews : Stasera alle 21.25 su @RaiUno, una nuova indagine de #IlCommissarioRicciardi, la serie con @LinoGuanciale tratta da… - RaiPremium : Domani alle 21.20 'IL COMMISSARIO RICCIARDI' la seconda puntata | con #Linoguanciale @LinoGuanciale #SerenaIansiti… - carmens97644477 : RT @occhio_notizie: Questa sera su Rai 1 Lino Guanciale nei panni del Commissario Ricciardi: ecco le anticipazioni sulla puntata di questa… - noia_mortale : Ho finito 'l'allieva' ed ho iniziato 'il commissario ricciardi' sono diventata proprio una vecchia -

Ultime Notizie dalla rete : COMMISSARIO RICCIARDI

Ciao Serena, nel corso degli anni hai preso parte a molte fiction di successo come I bastardi di Pizzofalcone, Squadra Antimafia, Il giovane Montalbano e Il. Tra tutti i ...Quarto appuntamento con la Fiction Rai che sta conquistando i cuori dei telespettatori che, ogni lunedì, accolgono con favore le avventure del tenebrosodi poliziaLino Guanciale svela un retroscena de Il commissario Ricciardi: "Il personaggio mi ha entusiasmato" Come praticamente tutte le serie televisive tratte dai ...Il commissario Ricciardi, anticipazioni quarta puntata: in onda il 15 febbraio 2021 su Rai 1 la quarta puntata con Lino Guanciale.