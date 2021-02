Il Benfica è interessato a Hysaj per la prossima stagione

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il futuro di Elseidsarà lontano da Napoli a partire dalla. TuttoMercatoWeb indica ilcome possibile futura destinazione dell’albanese. Il futuro del giocatore potrebbe essere in Portogallo, perché a monitorare la situazione c’è il. Ci sono già stati dei contatti, si lavora sulle cifre ma i primi approcci fanno pensare ad una distanza ancora tutta da colmare.è un nome apprezzato in casa, relazioni positive (un primo contatto tra le parti c’è già stato) e trattativa da costruire a piccoli passi. L'articolo ilNapolista.

...gli equilibri nel rapporto tra i due e spinto la società a trovare un acquirenteall'...quello di Diego Costa attualmente svincolato (offerto anche Facundo Ferreyra - fuori rosa al- ...... mezzala portoghese di proprietà delche attualmente è in prestito al Tottenham Hotspur. In ... Davide Vagnati si è mostratoal possibile affare ma la trattativa non è mai decollata: ...