Ibra-Lukaku, l’avvocato del Milan: “Gli ha detto scarso, senza eco mediatico sarebbe già finita” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Ibrahimovic si è costruito un personaggio, per scherzo, non è per niente arrogante”. Lo ha detto Leandro Cantamessa, avvocato del Milan, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Sulla discussione con Lukaku, il legale rossonero ha detto: “Non conosco Romelu, ma Chicco Capellini – mio allievo ed avvocato dell’Inter – mi ha sempre detto che è una persona molto intelligente. Non lo troverò contro in questo giudizio, Lukaku dovrebbe astrattamente rispondere di certe frasi ed Ibrahimovic non ho capito di cosa”. Sulla frase sui riti Voodoo, Cantamessa ha detto: “Il presidente dell’Everton, per giustificare vicende sue con Lukaku, tirò fuori questa storia. Donkey o Monkey? Gli ha detto ‘donkey’, ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) “himovic si è costruito un personaggio, per scherzo, non è per niente arrogante”. Lo haLeandro Cantamessa, avvocato del, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Sulla discussione con, il legale rossonero ha: “Non conosco Romelu, ma Chicco Capellini – mio allievo ed avvocato dell’Inter – mi ha sempreche è una persona molto intelligente. Non lo troverò contro in questo giudizio,dovrebbe astrattamente rispondere di certe frasi edhimovic non ho capito di cosa”. Sulla frase sui riti Voodoo, Cantamessa ha: “Il presidente dell’Everton, per giustificare vicende sue con, tirò fuori questa storia. Donkey o Monkey? Gli ha‘donkey’, ...

