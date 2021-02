I Tampa Bay Buccaneers vincono il Super Bowl 2021: Tom Brady nella leggenda. Kansas City Chiefs travolti 31-9 (Di lunedì 8 febbraio 2021) I Tampa Bay Buccaneers hanno vinto il Super Bowl 2021. La compagine della Florida è riuscita a trionfare nel proprio stadio e ha alzato al cielo il Lombardi Trophy: davanti ai 22.000 spettatori del Raymond James Stadium di Tampa, i padroni di casa (primi nella storia a disputare un Super Bowl tra le mura amiche) hanno letteralmente travolto i Kansas City Chiefs con un sonoro 31-9 e hanno così conquistato il secondo trofeo della loro storia dopo quello del 2002. I campioni in carica si arrendono senza mai essere stati protagonisti e senza mai segnare un touchdown, schiacciati da un avversario decisamente più performante e venendo sconfitti da favoiti della vigilia. Dietro a questa ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) IBayhanno vinto il. La compagine della Florida è riuscita a trionfare nel proprio stadio e ha alzato al cielo il Lombardi Trophy: davanti ai 22.000 spettatori del Raymond James Stadium di, i padroni di casa (primistoria a disputare untra le mura amiche) hanno letteralmente travolto icon un sonoro 31-9 e hanno così conquistato il secondo trofeo della loro storia dopo quello del 2002. I campioni in carica si arrendono senza mai essere stati protagonisti e senza mai segnare un touchdown, schiacciati da un avversario decisamente più performante e venendo sconfitti da favoiti della vigilia. Dietro a questa ...

