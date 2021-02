I nuovi positivi ieri al 19% con il ritmo di Ancona che viaggia a quasi il doppio di Pesaro (Di lunedì 8 febbraio 2021) Per quello che può vale il dato di un singolo giorno, la percentuale di positivi di ieri sui tamponi molecolari del percorso nuove diagnosi nelle Marche si è attestata ancora sotto il 20% (19,3 per l'... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 8 febbraio 2021) Per quello che può vale il dato di un singolo giorno, la percentuale didisui tamponi molecolari del percorso nuove diagnosi nelle Marche si è attestata ancora sotto il 20% (19,3 per l'...

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-73). A fronte di 27.624 tamponi effettuati, sono 1.515 i nuovi posi… - TgrRaiToscana : #Covid Sono 668 i nuovi casi registrati in Toscana, con un tasso di positività al 10%, in aumento di un punto rispe… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 38.651 tamponi effettuati, so… - LaTorre1905 : #Covid Torre del Greco, 0 guariti e 5 nuovi positivi per ulteriori info clicca qui - LaTorre1905 : #Covid Torre del Greco, 0 guariti e 5 nuovi positivi per ulteriori info clicca qui -