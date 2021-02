I Buccaneers vincono il Super Bowl | Tom Brady è nella storia

Eurosport_IT : I Tampa Bay #Buccaneers vincono il #SuperBowl #SBLIV ???? Battuti 31-9 i Kansas City #Chiefs: MVP il leggendario Tom… - Open_gol : Mvp a 43 anni, settima finale vinta: Tom Brady entra nella leggenda con il trionfo all'ultimo Super Bowl con i Tamp… - marcogar90 : RT @Eurosport_IT: I Tampa Bay #Buccaneers vincono il #SuperBowl #SBLIV ???? Battuti 31-9 i Kansas City #Chiefs: MVP il leggendario Tom Brady… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Football #NFL #SuperBowl, valanga Buccaneers: vincono 31-9 sui Chiefs. I versi di Gorman e lo spot con Springsteen http… - DDex95 : RT @Eurosport_IT: I Tampa Bay #Buccaneers vincono il #SuperBowl #SBLIV ???? Battuti 31-9 i Kansas City #Chiefs: MVP il leggendario Tom Brady… -

Ultime Notizie dalla rete : Buccaneers vincono

I Tampa Baydominano eil 55° Super Bowl battendo i Kansas City Chiefs 31 a 9 e bissando il titolo del 2003. Per Tom Brady, 43 anni, un trionfo: il settimo titolo conquistato in ...contro i campioni in carica, i Kansas City Chiefs , battuti 31 - 9: per la franchigia della Florida è il secondo titolo dopo quello del 2002. Niente da fare per Patrick Mahomes , ...Al primo anno con i Tampa Bay Buccanneers, Tom Brady conquista il Super Bowl, il settimo in carriera. Battuti i Kansas City Chiefs grazie di Pat Mahomes.Grande spettacolo nell'intervallo del Super Bowl vinto dai Buccaneers di Tom Brady protagonista l'artista canadese The Weeknd e Miley Cyrus nel pre-part ...