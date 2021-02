Hyundai smentisce i colloqui con Apple per auto elettrica

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nonostante la conferma dell’inizio dei, un mese fa, fosse arrivata proprio da, oggi la casamobilistica coreana ha annunciato che non è in trattativa conper sviluppare un’a guidanoma. Le azioni dihanno perso il 6,21% nel mercato azionario sudcoreano, mentre quelle di Kia (che fa parte dello stesso gruppo) addirittura il 14,98%. I due marchi hanno perso così, in una sola seduta, circa 3 e 5 miliardi di dollari, rispettivamente. “Stiamo ricevendo richieste di cooperazione per lo sviluppo congiunto di veicoli elettricinomi da varie società, ma sono in una fase iniziale e nulla è stato deciso”, ha dettoin un comunicato agli investitori. ...

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai smentisce

