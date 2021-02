Hysaj | parla l’agente | “Il rinnovo con il Napoli è un discorso chiuso”

Fantacalcio : Napoli, parla l'agente di Hysaj: 'Niente rinnovo, andrà altrove' - Frances15497775 : @scottotweet A Gennaio ? È una vita che viene ignorato , ogni anno si parla di acquistare dei terzini e invece ci r… - ilnapolionline : Elsed Hysaj: 'La squadra è schierata tutta con Gattuso. Il rinnovo? Se ne parla a fine stagione' -… - KINGZEEF9 : @NapoliGc @Chiariello_CS Ovviamente nessuno di questi giornalai parla del fatto che abbiamo venduto 3 giocatori, ab… - sportli26181512 : Napoli, Hysaj: 'Dobbiamo essere sempre concentrati. Se vinciamo due partite...': Elseid Hysaj, difensore del Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Hysaj parla

Forzazzurri

Perché sidi errori di postura di calciatori di Serie A . E l'impegno non basta se Pandev ... Eppure il problema rinnovi grava sul reparto: Maksimovic ein bilico per il futuro, situazione ...Perché sidi errori di postura di calciatori di Serie A . E l'impegno non basta se Pandev ... Eppure il problema rinnovi grava sul reparto: Maksimovic ein bilico per il futuro, situazione ...Mario Giuffredi, agente di Elseid Hisaj ammette che il terzino albanese lascerà il calcio Napoli a fine stagione.L'agente di Hysaj Mario Giuffredi è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare della situazione attuale del Napoli, ma anche di un presunto rinnovo del ...