Himalaya, ghiacciaio collassa su diga. Morti e dispersi. Strage come Vajont (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un pezzo del ghiacciaio del Nanda Devi, dove sono presenti le vette tra le più sacre per l’India, è crollato per abbattersi dentro un lago artificiale. Il salto è stato di oltre 7 mila metri, con la genesi di un’onda gigantesca all’impatto del ghiacciaio con la diga. Impetuosa onda di piena causata dal crollo del ghiacciaioIl muro d’acqua e detriti ha scavalcato la diga, danneggiandola, determinato l’improvvisa esondazione di due affluenti del Gange, l’Alaknanda e il Dhauliganga. Un’alluvione improvvisa si è innescata nei villaggi vicini, subito prontamente evacuati. Mobilitato l’esercito per i soccorsi immediati. Il più colpito è il villaggio di Rani, a circa 25 chilometri da Joshimat, nello Stato federato di Uttarakhand. Secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno 9 Morti ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un pezzo deldel Nanda Devi, dove sono presenti le vette tra le più sacre per l’India, è crollato per abbattersi dentro un lago artificiale. Il salto è stato di oltre 7 mila metri, con la genesi di un’onda gigantesca all’impatto delcon la. Impetuosa onda di piena causata dal crollo delIl muro d’acqua e detriti ha scavalcato la, danneggiandola, determinato l’improvvisa esondazione di due affluenti del Gange, l’Alaknanda e il Dhauliganga. Un’alluvione improvvisa si è innescata nei villaggi vicini, subito prontamente evacuati. Mobilitato l’esercito per i soccorsi immediati. Il più colpito è il villaggio di Rani, a circa 25 chilometri da Joshimat, nello Stato federato di Uttarakhand. Secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno 9...

