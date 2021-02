Harriet Tubman sulle banconote da 20 dollari Biden sempre più distante da Trump

(Di lunedì 8 febbraio 2021)da 20. Il neo presidente vuole celebrare la donna afroamericana divenuta eroina della lotta contro la schiavitù negli Stati Uniti. Una mossa simbolica, molto forte, che l’amministrazioneintenderebbe portare a termine per dare un segnale forte della scelta di rottura dalla parentesie mostrando forte e chiaro il messaggio all’insegna della fratellanza su cui sarà incentrata tutta la nuova presidenza.(1820 – 1913) Chi èAraminta Ross, questo il suo nome originario, nasce nel 1822, sulla costa orientale del Maryland. La sua infanzia e l’adolescenza da schiava nelle piantagioni di tabacco del Maryland, sono ...

Il neo presidente vuole ricucire lo strappo politico, culturale e sociale della parentesi Trump celebrando la donna afroamericana divenuta eroina della lotta contro la schiavitù negli Stati Uniti ...
Il progetto lo aveva avviato Obama ma poi era rimasto del cassetto. Ora lo ha ripreso in mano il presidente Biden. Il volto di Harriet Tubman ben presto potrebbe sostituire quello ...