Hamilton-Mercedes | rinnovo ufficiale | accordo da 40 mln

SkySport : Verso rinnovo Hamilton: contratto e cifre - SkySportF1 : ?? Rinnovo Hamilton-Mercedes: manca l'ufficialità, si va verso un biennale da 45 mln di dollari l'anno #SkyMotori… - SkySportF1 : ? #Hamilton, ufficiale il rinnovo con la Mercedes per il Mondiale 2021 #SkyMotori #F1 #Formula1 - akille15 : F1, rinnovo Hamilton-Mercedes: si va verso un biennale da 45 milioni di dollari l'anno. - TV7Benevento : F1: Mercedes annuncia rinnovo Hamilton per il 2021... -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton Mercedes

Commenta per primo Il tormentone sul futuro di Lewise sulla prima guida delladi Formula 1 è finito. Era rimasto svincolato e senza contratto al termine dell'ultima stagione e tanti rumors si erano rincorsi in queste settimane, ...ufficiale, Lewisha rinnovato il contratto con lae correrà nel 2021 la nona stagione col team di Stoccarda, la 15esima in F.1 nella sua carriera. Lo ha comunicato con una nota il team di Stoccarda. '...Lewis Hamilton in Mercedes è un binomio destinato a continuare. Almeno fino al 2021. Il pilota inglese ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto: a darne annuncio è stata ...Così la Mercedes ha annunciato il rinnovo dle contratto con il pilota britannico Lewis Hamilton. "Una parte significativa del nuovo accordo si basa sull'impegno congiunto per una maggiore diversità e ...