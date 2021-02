Hamilton-Mercedes, rinnovo a un passo: accordo da 40 mln (Di lunedì 8 febbraio 2021) Hamilton stipendio Mercedes – Il pilota inglese Lewis Hamilton e la Mercedes ancora insieme per due stagioni nel Mondiale di Formula 1. L’accordo tra il sette volte campione del Mondo e il team tedesco – scrive l’agenzia DIRE – sarebbe stato raggiunto sulla base di un biennale da 40 milioni di euro all’anno. Mancano ora L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021)stipendio– Il pilota inglese Lewise laancora insieme per due stagioni nel Mondiale di Formula 1. L’tra il sette volte campione del Mondo e il team tedesco – scrive l’agenzia DIRE – sarebbe stato raggiunto sulla base di un biennale da 40 milioni di euro all’anno. Mancano ora L'articolo

SkySport : Verso rinnovo Hamilton: contratto e cifre - SkySportF1 : ?? Rinnovo Hamilton-Mercedes: manca l'ufficialità, si va verso un biennale da 45 mln di dollari l'anno #SkyMotori… - SkySportF1 : ? #Hamilton, ufficiale il rinnovo con la Mercedes per il Mondiale 2021 #SkyMotori #F1 #Formula1 - PieroLadisa : Vince l'ottavo titolo, diventando il pilota con più campionati del mondo in #F1, sfonda il numero delle 100 vittori… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, UFFICIALE: Lewis #Hamilton rinnova con la #Mercedes, ma solo per il 2021 -