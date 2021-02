Hamilton-Mercedes, accordo sul rinnovo: 40 milioni a stagione per il 2021 e 2022 (Di lunedì 8 febbraio 2021) accordo raggiunto tra Lewis Hamilton e la Mercedes: il sodalizio continua per altre due stagioni. Al campione britannico 40 milioni a stagione. Manca solo la firma ma Lewis Hamilton correrà ancora e lo farà con la Mercedes. Il sodalizio capace di vincere sei degli ultimi sette titoli iridati piloti va avanti. L’accordo con la Mercedes I contatti – che andavano avanti da settimane – hanno condotto all’intesa tra le parti, che dovrebbe essere ratificata nelle prossime ore: l’accordo prevede un biennale a 40 milioni a stagione. Da capire la presenza o meno, e la relativa entità, di bonus aggiuntivi. Nel suo contratto ci sarebbe in ogni caso una clausola che consentirebbe al ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 febbraio 2021)raggiunto tra Lewise la: il sodalizio continua per altre due stagioni. Al campione britannico 40. Manca solo la firma ma Lewiscorrerà ancora e lo farà con la. Il sodalizio capace di vincere sei degli ultimi sette titoli iridati piloti va avanti. L’con laI contatti – che andavano avanti da settimane – hanno condotto all’intesa tra le parti, che dovrebbe essere ratificata nelle prossime ore: l’prevede un biennale a 40. Da capire la presenza o meno, e la relativa entità, di bonus aggiuntivi. Nel suo contratto ci sarebbe in ogni caso una clausola che consentirebbe al ...

SkySport : Verso rinnovo Hamilton: contratto e cifre - Gazzetta_it : .@F1, @LewisHamilton e @MercedesAMGF1, #accordo fatto per il #2021 a 40 milioni - PlanetR7_ : Hamilton, 40 milioni in attesa di firma - FormulaPassion : #F1 | Accordo in arrivo - FormulaPassion : #F1 | L'ex boss #Mercedes ha svelato un intrigante retroscena di mercato risalente alla vigilia della stagione 2008 -