Halo Infinte è solo l' inizio | 343 Industries cerca un producer per ' un nuovo progetto nell' universo di Halo'

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Lo studio responsabile di, 343, sembra si stia preparando per ungioco ambientatodi. I dettagli sono molto scarsi, ma unannuncio di lavoro sulla pagina carriera di Microsoft suggerisce che lo sviluppatore diinizierà presto i lavori su untitolo di. "343stando un produttore che aiuti a sviluppare undi", si leggea descrizione del'annuncio. "Questa è la tua occasione per lavorare su ...

Quando lo studio ha presentato il gameplay diInfinite la scorsa estate, le reazioni dei fan sono state contrastanti, con i raffronti più impietosi che hanno paragonato il comparto grafico a ...... mentre specifici dettagli e informazioni legate propriamente addovrebbero fare la loro comparsa entro la fine dell'anno, seppur a riguardo non sia stata ancora ufficializzata una data.