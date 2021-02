Guida astrologica per cuori infranti: Netflix annuncia la sua nuova serie originale italiana (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si chiama Guida astrologica per cuori infranti ed è la nuova serie originale italiana annunciata da Netflix, tratta dall'omonimo bestseller di Silvia Zucca. Netflix ha annunciato la produzione di Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie originale italiana creata e diretta da Bindu de Stoppani, e co-diretta da Michela Andreozzi, tratta dall'omonimo bestseller di Silvia Zucca. Al centro della storia c'è Alice Bassi, poco più che trentenne, single suo malgrado e bistrattata assistente di produzione in un piccolo network televisivo, che scopre ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si chiamapered è lata da, tratta dall'omonimo bestseller di Silvia Zucca.hato la produzione diper, lacreata e diretta da Bindu de Stoppani, e co-diretta da Michela Andreozzi, tratta dall'omonimo bestseller di Silvia Zucca. Al centro della storia c'è Alice Bassi, poco più che trentenne, single suo malgrado e bistrattata assistente di produzione in un piccolo network televisivo, che scopre ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Guida astrologica per cuori infranti: Netflix annuncia la sua nuova serie originale italiana… - TelefilmSpoiler : In arrivo su Netflix una nuova fiction: GUIDA ASTROLOGICA PER CUORI INFRANTI - rikcristil : RT @dituttounpop: E' iniziata la produzione di #GuidaAstrologicaPerCuoriInfranti una nuova serie italiana appena annunciata da @NetflixIT t… - moviestruckers : #GuidaAstrologicaPerCuoriInfranti: la nuova serie originale italiana #Netflix - cinematografoIT : Inizio riprese per Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie originale italiana @NetflixIT. Dall'omonimo… -