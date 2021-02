‘Guida astrologica per cuori infranti’, libro di Zucca diventa serie per Netflix (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – Il successo editoriale di Silvia Zucca prende vita sul piccolo schermo. Sono iniziate le riprese di Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie originale italiana Netflix creata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi. Prodotta da Italian International Film – Gruppo Lucisano, gli episodi debutteranno prossimamente in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Le riprese, invece, si svolgeranno interamente a Torino, con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. GUIDA ASTROLOGICA PER CUORI INFRANTI, DI COSA PARLA Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – Il successo editoriale di Silvia Zucca prende vita sul piccolo schermo. Sono iniziate le riprese di Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie originale italiana Netflix creata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi. Prodotta da Italian International Film – Gruppo Lucisano, gli episodi debutteranno prossimamente in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Le riprese, invece, si svolgeranno interamente a Torino, con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. GUIDA ASTROLOGICA PER CUORI INFRANTI, DI COSA PARLA

