"Guida astrologica per cuori infranti", la nuova serie Netflix girata a Torino (Di lunedì 8 febbraio 2021) Torino torna a essere set cinematografico. Sono infatti iniziate le riprese di Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie originale italiana Netflix creata e diretta da Bindu de Stoppani e Michela Andreozzi. Prodotta da Italian International Film – Gruppo Lucisano, la serie debutterà prossimamente in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Le riprese si svolgeranno interamente sotto la Mole, con il contributo del Piemonte Film Tv Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. La serie, tratta dall'omonimo successo editoriale di Silvia Zucca, racconta di Alice Bassi, poco più che trentenne, single suo malgrado e bistrattata assistente di produzione in un piccolo network

