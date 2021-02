“Guida astrologica per cuori infranti”, la nuova serie italiana Netflix (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Guida astrologica per cuori infranti”, prossimamente disponibile su Netflix, è tratta dal romanzo omonimo di Silvia Zucca Il colosso dello streaming Netflix ha annunciato proprio oggi la messa in produzione di una nuova serie italiana: Guida astrologica per cuori infranti, le cui riprese partiranno a breve in quel di Torino. Si tratta di una commedia romantica, dai risvolti tragicomici e talvolta surreali, tratta dall’omonimo romanzo di Silvia Zucca. La trama e il cast della serie Al centro delle vicende c’è Alice Bassi (che sarà interpretata da Claudia Gusmano) la quale, trentenne single, lavora come assistente di produzione in una piccola ... Leggi su zon (Di lunedì 8 febbraio 2021) “per”, prossimamente disponibile su, è tratta dal romanzo omonimo di Silvia Zucca Il colosso dello streamingha annunciato proprio oggi la messa in produzione di unaper, le cui riprese partiranno a breve in quel di Torino. Si tratta di una commedia romantica, dai risvolti tragicomici e talvolta surreali, tratta dall’omonimo romanzo di Silvia Zucca. La trama e il cast dellaAl centro delle vicende c’è Alice Bassi (che sarà interpretata da Claudia Gusmano) la quale, trentenne single, lavora come assistente di produzione in una piccola ...

