«Guida astrologica per cuori infranti» | il best-seller di Silvia Zucca diventa una serie per Netflix

Un'assistente di produzione di un piccolo network televisivo, una ragazza di poco più di trent'anni che scopre all'improvviso l'esistenza di una nuova strada per ottenere il successo e l'amore che ha sempre pensato di meritare. È questo il personaggio dal quale si svilupperà Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie originale italiana di Netflix creata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi, le cui riprese inizieranno presto a Torino con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

