Guida Astrologica per Cuori Infranti è la nuova serie Netflix con Claudia Gusmano de L’Allieva

In questo 2021 di auspicata ripresa per il settore audiovisivo, Netflix continua ad annunciare produzioni originali italiane: dopo l'avvio delle riprese di Fedeltà tratta dal libro di Marco Missiroli, sono iniziate anche quelle di Guida Astrologica per Cuori Infranti, la nuova serie della piattaforma creata e diretta da Bindu de Stoppani insieme a Michela Andreozzi. Il set è stato allestito in Piemonte: le riprese di Guida Astrologica per Cuori Infranti si svolgeranno interamente a Torino, con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Prodotta da Italian International Film – Gruppo Lucisano, la nuova serie

