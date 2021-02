Guerrieri italiani nel mondo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Un capitolo di storia unico come quello che stiamo vivendo e che sarà riportato sui libri futuri come oggetto di studio, merita senza dubbio un’attenzione particolare e una visione globale, che ne permetta una lucida lettura. Proprio in quest’ottica I Love Italian Food e Linkiesta Gastronomika hanno pensato di raccontare l’attuale situazione della ristorazione, attraverso le parole di chefche vivono e lavorano all’estero e che permettono di dare un attento sguardo a realtà lontane, da un punto di vista geografico, che si fanno simili e vicine di fronte allo scenario che in questo momento accomuna tutti. Forse mai come ora i confini diventano sbiaditi, oltrepassati di continuo dallo stesso senso di smarrimento, dall’incertezza che percorre ilin ogni sua parte, rendendolo uno spazio unico, costellato da milioni di persone che ...