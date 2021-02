Grave lutto in famiglia per Povia: “Eri il mio mito” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Grave lutto per il cantante Giuseppe Povia che perde, come da lui stesso ammesso, il suo più grande mito Grave lutto per il cantante Giuseppe Povia che ha perso suo padre. Ad annunciarlo è stato lui stesso tramite un post su Instagram, impreziosito da una foto di quando era piccolo. “Mi hai insegnato ironia, schiettezza L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021)per il cantante Giuseppeche perde, come da lui stesso ammesso, il suo più grandeper il cantante Giuseppeche ha perso suo padre. Ad annunciarlo è stato lui stesso tramite un post su Instagram, impreziosito da una foto di quando era piccolo. “Mi hai insegnato ironia, schiettezza L'articolo proviene da Inews.it.

GrandeFratello : Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa pe… - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - infoitcultura : Grave lutto colpisce Mika: il cantante dice addio a mamma Joannie - infoitcultura : Grave lutto per Mika. “Mia madre non c’è più. Fiera di quello che sono diventato” - Debgreg__ : @ElisabettaGreg Cioè comunque strano...perché comunque venerdì sono passati nonostante il grave lutto... -