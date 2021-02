Grave incidente sul lavoro | muore imprenditore padre di due figli

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nel tardo pomeriggio di ieri, il titolare di un’azienda agricola è morto in un tragicosula Fossalon di Grado, in provincia di Gorizia. Dramma nel tardo pomeriggio di ieri a Fossalon di Grado, in provincia di Gorizia. Un uomo di 59 anni, titolare di un’azienda agricola, è morto in seguito ad un L'articolo proviene da YesLife.it.

Corriere : Elisabetta Barbieri, volontaria Enpa, e due colleghi morti in A14: trasportavano cani ... - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - lavocedelne : Tre operai del Bbt investiti a Mezzaselva: uno è grave. Auto fuori strada anche a Mattarello… - DavittiMaurizio : RT @fatina909: grave incidente avvenuto questa mattina ha coinvolto due mezzi pesanti ed un furgone “staffetta”.Nello schianto hanno perso… - infoitinterno : Grave incidente, morti due volontari che trasportavano cani e gatti -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente

Corriere del Ticino

... Mika: "Mia madrema sta migliorando" Il live del cantante presso l'Opéra di Versailles è ...I Love Beirut con cui ha raccolto oltre un milione di euro per supportare il Libano dopo l'...Qualche mese fa, in agosto, un altroma non mortale era avvenuto in via Venezia dove una ragazza su una sorta di bici - monopattino si era schiantata contro un'auto in sosta. Leggi ...L'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale (ASAPS) ha annunciato la nascita per il 2021 di un nuovo Osservatorio Ciclisti, che fornira' aggiornamenti mensili sui decessi, attraverso gli ...Bolzano – E’ di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Mezzaselva, nei pressi di Fortezza. Si tratta di tre operai del Tunnel del Brennero che era ...