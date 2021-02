Grande Fratello Vip | Tommaso Zorzi a rischio squalifica? Ecco cosa ha detto

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Dall’inizio delVip 5 ad oggi sono cinque i concorrenti espulsi e tutti per motivi analoghi: frasi inopportune o addirittura considerate blasfeme. A loro potrebbe aggiungersi anche. Sembrerebbe infatti che durante una partita di pallavolo, l’influencer milanese si sia lasciato andare ad un’imprecazione che, se confermata, lo porterebbe all’espulsione dalla Casa. Io nervosa che mi scappa quasi una bestemmia davanti a mia nonna, e i miei amici (Pierpaolo) che cercano di cambiare discorso e pararmi il culo. ?????? #tzvip pic.twitter.com/OhLfPOTCmY — ???? ???? ??????? ???? (@4) February 7, 2021 Il video della frase incriminata sta facendo il giro del web e gli utenti si sono divisi tra chi ritiene che l’abbia detta (“A ‘sto giro la bestemmia non ...

