Grande Fratello Vip, Mario Ermito e la relazione segreta con Myriam Catania: «La mia verità» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mario Ermito smentisce la relazione con Myiriam Catania, anche lei ex reclusa dell?ultima edizione del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni si era parlato di una love story fra Myriam... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021)smentisce lacon Myiriam, anche lei ex reclusa dell?ultima edizione delVip. Negli ultimi giorni si era parlato di una love story fra...

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP! Il prossimo appuntamento con Grande Fratello è per venerd… - BIOpiatto : @danielabonfig12 @GF_diretta Lui ha tenuto vivo il grande fratello se si gioca per giocare lo dovrebbe vincere lui… - vuoiC0ndurreTu : RT @amysoel: Gloria che dice “il pubblico del grande fratello premia sempre gli outsider” poi venitemi a dire che non sta facendo la vittim… -