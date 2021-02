Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: «Sono stanca, mi sento sbagliata». Tommaso e Stefania reagiscono «Smetti di fare la vittima» (Di martedì 9 febbraio 2021) . Ormai è guerra aperta nella casa Sono tutti contro i Prelemi, e l’influencer è messa sotto accusa per le sue reazioni anche durante la diretta di lunedì sera. Giorni difficili per Giulia Salemi, la bella influencer è finita nel mirino di tutti gli inquilini a causa del suo carattere. Quello che le rimproverano è di essersi isolata volutamente. Durante la diretta del Grande Fratello Vip Signorini però mostra tantissime clip dei concorrenti della casa che parlano alle spalle della Salemi. «Se c’è una persona che si è isolata – ha spiegato Tommaso – sei stata tu, ti sei voluta isolare tu, per stare con Pierpaolo, stare insieme, risolvere le vostre cose. Quindi è ovvio che il tempo che rimane è poco e lo devi dividere con gli altri, ma non dire che ti abbiamo lasciato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 9 febbraio 2021) . Ormai è guerra aperta nella casatutti contro i Prelemi, e l’influencer è messa sotto accusa per le sue reazioni anche durante la diretta di lunedì sera. Giorni difficili per, la bella influencer è finita nel mirino di tutti gli inquilini a causa del suo carattere. Quello che le rimproverano è di essersi isolata volutamente. Durante la diretta delVip Signorini però mostra tantissime clip dei concorrenti della casa che parlano alle spalle della. «Se c’è una persona che si è isolata – ha spiegato– sei stata tu, ti sei voluta isolare tu, per stare con Pierpaolo, stare insieme, risolvere le vostre cose. Quindi è ovvio che il tempo che rimane è poco e lo devi dividere con gli altri, ma non dire che ti abbiamo lasciato ...

