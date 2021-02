Graduatorie terza fascia ATA: il “diploma di tecnico superiore” è un titolo “elevato” ma non dà punteggio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Graduatorie ATA terza fascia: tanti aspiranti sono ormai "superspecializzati" ma alcuni titoli non trovano riscontro nella tabella di valutazione dei titoli, rimasta ancora ancorata a titoli "datati". Qualche proposta è stata portata avanti dai sindacati, e siamo in attesa delle proposte del CSPI. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021)ATA: tanti aspiranti sono ormai "superspecializzati" ma alcuni titoli non trovano riscontro nella tabella di valutazione dei titoli, rimasta ancora ancorata a titoli "datati". Qualche proposta è stata portata avanti dai sindacati, e siamo in attesa delle proposte del CSPI. L'articolo .

orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: il “diploma di tecnico superiore” è un titolo “elevato” ma non dà punteggio - GazzettaDellaSc : Graduatorie, diploma magistrale consente iscrizione terza fascia ATA. Nel frattempo MAD per insegnare… - Roberto_Bosio : Graduatorie terza fascia ATA: posso presentare domanda sia per collaboratore scolastico che assistente amministrati… - infoitinterno : Graduatorie Ata terza fascia, nessuna proroga nel 2021-2022 - infoitinterno : Graduatorie terza fascia ATA: posso presentare domanda sia per collaboratore scolastico che assistente amministrati… -