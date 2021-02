Graduatorie ATA terza fascia, chi non ha inserito le scuole nel 2017 può rimediare con la domanda del 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Graduatorie terza fascia personale ATA: gli aspiranti in attesa della riapertura e aggiornamento per il triennio 2021/23 guarda con apprensione all'esito del decreto Milleproroghe all'interno del quale Italia Viva aveva presentato un emendamento per la proroga di un anno delle attuali Graduatorie. Emendamento, ha precisato Italia Viva, al quale non si darà seguito. Non dovrebbe esserci dunque nessun ostacolo alla presentazione della domanda, se non attendere l'insediamento del Ministro dell'istruzione del nuovo Governo nonché la stesura definitiva di decreto e tabella valutazione titoli alla luce delle osservazione di sindacati prima e CSPI poi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021)personale ATA: gli aspiranti in attesa della riapertura e aggiornamento per il triennio/23 guarda con apprensione all'esito del decreto Milleproroghe all'interno del quale Italia Viva aveva presentato un emendamento per la proroga di un anno delle attuali. Emendamento, ha precisato Italia Viva, al quale non si darà seguito. Non dovrebbe esserci dunque nessun ostacolo alla presentazione della, se non attendere l'insediamento del Ministro dell'istruzione del nuovo Governo nonché la stesura definitiva di decreto e tabella valutazione titoli alla luce delle osservazione di sindacati prima e CSPI poi. L'articolo .

