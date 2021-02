Governo: Schullian, 'Draghi sarà presidente di esecutivo europeista' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Il presidente Draghi ci ha illustrato brevemente e sinteticamente i pilastri di questo nuovo Governo e di questo programma che sta costruendo e che ha costruito in questi giorni: come premessa, che per noi è essenziale, è che si autodefinisce come futuro presidente di un Governo europeista, questa è la priorità assoluta". Lo ha affermato Manfred Schullian, in rappresentanza delle Minoranze linguistiche della Camera, al termine del colloquio con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ilci ha illustrato brevemente e sinteticamente i pilastri di questo nuovoe di questo programma che sta costruendo e che ha costruito in questi giorni: come premessa, che per noi è essenziale, è che si autodefinisce come futurodi un, questa è la priorità assoluta". Lo ha affermato Manfred, in rappresentanza delle Minoranze linguistiche della Camera, al termine del colloquio con ildel Consiglio incaricato, Mario

